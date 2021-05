Automobilismo, doppio appuntamento nel 2021 per il memorial Bisulli

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:55 - 13 Maggio 2021

Una immagine dalla scorsa edizione.

Il Memorial Bisulli è uno tra gli eventi più longevi e prestigiosi dell’automobilismo romagnolo. Nel 2020 purtroppo non si è potuto svolgere ma l’edizione dello scorso anno si svolgerà domenica 30 maggio 2021 ed in autunno si correrà il Bisulli 2021. La Scuderia HF di Santarcangelo, con impegno e passione, si sta prodigando al massimo per riuscire ad organizzare dunque due edizioni a distanza di pochi mesi, in attesa del quarantennale, previsto nel 2022.

Il 38° Memorial Bisulli - coppa Base è un raduno con prove di regolarità, valido per il Trofeo della Romagna e per la Coppa lancia Fulvia. Il percorso è di circa 70 km circa, sulle strade appenniniche più belle della Valmarecchia. La partenza è prevista a Santarcangelo di Romagna, ci si dirigerà poi a Poggio Torriana, Borghi, Sogliano al Rubicone e San Leo. In programma 10 prove di precisione e tre controlli a timbro prima di tornare a Santarcangelo dove è fissato l’arrivo.

Iscrizioni entro martedì 25 maggio.

Per iscrizioni e informazioni: tel. 0541 621042 – 0541 621986 – 348 2266578; e-mail: rdt.hfclub@gmail.com.