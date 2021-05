Una nuova Stazione di Allenamento all'aperto a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 10:39 - 13 Maggio 2021

Stazione di Allenamento all'aperto.

Sabato 15 maggio alle ore 18.00 verrà inaugurata a Poggio Torriana la Stazione di Allenamento all’aperto, presso il Parco del Mulino Sapignoli. Questa struttura, unica nel suo genere, è dedicata a tutta la comunità e darà la possibilità agli appassionati di allenarsi all’aria aperta in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, dove la storia locale incontra il futuro.

I lavori, finanziati dal Comune di Poggio Torriana con risorse straordinarie derivanti dall'emergenza covid, sono terminati puntualmente grazie alla professionalità dell’azienda Vasart di Reggio Emilia e alle competenze organizzative del Team di Fluxo, nonchè grazie all'esperienza amministrativa dell'ufficio Sport del Comune di Poggio Torriana.



"Sono molto soddisfatta della realizzazione di questa struttura – afferma l’assessore ai Giovani e allo Sport, Francesca Macchitella– perché concretizza quello che è un obiettivo molto sentito da questo assessorato e cioè fare in modo che i giovani possano avere sane occasioni di socialità in spazi sicuri, verdi e pubblici, imparando a conoscere e praticando la disciplina della callistenia. La stazione di allenamento è stata ideata per essere utilizzata da chiunque, anche da persone con disabilità. Dal 24 maggio apriranno le iscrizioni online per la partecipazione a FLUXO 2021, che, all'interno del progetto "benessere verde II edizione", proporrà attività motorie rivolte a tutta la cittadinanza in due splendide location: al Parco del Mulino Sapignoli ed all'Anfiteatro di Poggio Berni. A breve verrà anche pubblicata una bella sorpresa curata dall'associazione culturale Quotidianacom".



"La struttura più bella della Romagna!" così commentano con entusiasmo, sia Andrea Lombardi, fondatore di Fluxo, che Maurizio Casadei, insegnante di yoga di Poggio Torriana, con i quali l'assessorato comunale allo Sport collabora già dall'estate 2020. "L'inaugurazione di sabato 15 maggio, al Parco del Mulino Sapignoli, sarà l'occasione per condividere con gli amici di sempre e con ospiti a sorpresa, nel pieno rispetto dei provvedimenti Covid. Lo Sport è vita!" aggiungono Andrea e Maurizio.