Rimini, a tifare per il Giro anche un gruppo di anziani di una Rsa

| 10:34 - 13 Maggio 2021

Il gruppo di anziani applaude il passaggio degli atleti del Giro.

Un gruppo di anziani ospiti della Rsa Quisisana Rimini hanno assistito al passaggio del Giro d'Italia di mercoledì pomeriggio. Un gruppo di anziani ospiti della residenza (già vaccinati) sono stati invitati a tifare per gli eroi in bicicletta.

"Mi è sembrato di rivivere gli anni più belli della mia gioventù quando non mancavo a nessuna tappa del giro a Rimini" fa trapelare le sue emozioni un emozionato Mauro, ospite della residenza.

"Abbiamo voluto dare un segnale di apertura al mondo esterno anche in virtù delle nuove norme che ha emanato il governo per gridare al mondo che nelle RSA c'è tanta voglia di ripartire e di rivivere la serenità che questo virus ci ha portato via." - racconta Roxana Marin, coordinatrice di Quisisana Rimini.