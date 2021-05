Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy: "Sono stato picchiato dalla polizia"

Cronaca

Riccione

| 09:06 - 13 Maggio 2021

Achille con la madre Martina Colombari e il post dove racconta l'aggressione subita.

Achille Costacurta, figlio 16enne di Billy e Martina Colombari, afferma di essere stato picchiato dalla Polizia nei pressi di Parma. Il giovane sarebbe stato trovato in giro oltre le 22 dalle forze dell'ordine. Achille, sulla sua pagina Instagram, ha raccontato di essere stato aggredito e di trovarsi in ospedale proprio per le conseguenze dell'aggressione. "Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla Polizia di Stato che la gente elogia tanto. Mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano. Mi devo operare solo per averli chiamati sbirrazzi. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere!” è quello che ha scritto sul social.