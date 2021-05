VIDEO Giro: impatto con uno spartitraffico, brutta caduta a Cattolica

| 08:57 - 13 Maggio 2021

Una serie di cadute sul finale della 5° tappa del Giro d'Italia Modena Cattolica, hanno acceso il confronto sulla sicurezza dei percorsi della gara, soprattutto nell'ultima fase con la brutta caduta per lo spagnolo Mikel Landa, a 5 km circa dalla fine. Lo spagnolo della Bahrain ha colpito uno spartitraffico ed è finito sull'asfalto.

Dall'ampia Via Emilia fino, nella velocità crescente per lo sprint che si avvicinava, ad una serie di curve a gomito, la strada più stretta e resa viscida per qualche goccia di pioggia e il vento dal mare che porta la salsedine. "Si potevano evitare questi cambi di strada così repentini, credo sia stato chiaro", ha commentato Alessandro De Marchi, al primo giorno in rosa "Se vogliamo continuare a percorrere queste strade dovremmo aumentare le protezioni". E anche Alberto Bettiol, il vincitore del Giro delle Fiandre del 2019, si è lamentato per i pericoli corsi dai corridori: "E' bellissimo vedere di nuovo tanta gente che ha voglia di tornare sulla strada. Ma oggi abbiamo rischiato: il pubblico guarda il cellulare e non guarda noi", ha detto a Rai Sport "Gli addetti alla sicurezza hanno comunque fatto un buon lavoro".

Durante il Processo alla Tappa su Rai Sport è stata anche ribadita la buona segnalazione del percorso da parte degli addetti e la necessità della sicurezza legata ad una sede stradale costante.