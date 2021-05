Rimini Calcio: squalificati per un turno Canalicchio e Pupeschi

Sport

Rimini

| 18:41 - 12 Maggio 2021

Il difensore del Rimini Pupeschi.

Il Dipartimento Interregionale ha reso note oggi le decisioni e le squalifiche susseguenti alle gare del turno di domenica scorsa. Ecco le decisioni che riguardano giocatori, allenatori e società del girone. Nel Rimini out i difensori Canalicchio e Pupeschi per cui contro la Bagnolese il reparto ritorna in emergenza: si spera nel recupero di Valeriani.

SQUALIFICA PER 1 GARA

Canalicchio Nicolò e Pupeschi Niccolò (Rimini), Battilana Eric (Marignanese), Bortoletti Daniele (Seravezza P.), Petri Luca e Solimano Nicola (Pro Livorno Sorgenti), Baietti Francesco (Sasso Marconi).