Dal Cocoricò ai più prestigiosi club internazionali: il dj Francesco Mami torna a Rimini

Attualità

Rimini

| 07:30 - 16 Maggio 2021



Grazie alla musica ha viaggiato per tutto il mondo, ma sempre custodendo la riviera romagnola nel cuore. Francesco Mami è un dj e compositore di musica elettronica nato e cresciuto a Rimini, tornato a casa dopo sei anni a Londra e tante avventure all'estero. «Ora a Rimini, grazie al lavoro di SMAP e ProAudio, ho ricreato il mio habitat in uno studio musicale perfetto, per poter scrivere e registrare nuova musica, sempre dedicata alla mia terra», racconta. La Riviera romagnola anche oggi ha un ruolo centrale nell'intrattenimento notturno, ma ancora un potenziale da sviluppare: «Grazie all'opportunità di vedere la Riviera da un punto di vista esterno, con relativo distacco, ne ho potuto comprendere il valore, il suo ruolo internazionale nel plasmare il clubbing, l'hospitality, la gestione di eventi e contenuti culturali di valore, siano legati al territorio o di respiro internazionale».



D'altro canto, il dj ha fatto esperienza in una delle consolle più importanti a livello mondiale, quella del Cocoricò di Riccione. Dalla "piramide" della Perla Verde ha iniziato il suo percorso lavorativo, che lo ha portato in tanti club internazionali e a partecipare a festival musicali e artistici: «Dal Cocoricò ho avuto l'opportunità di entrare nella famiglia del Circoloco e quindi mettere mani sulla console del DC-10 di Ibiza, poi del Ministry Of Sound di Londra, del Watergate e Sisyphos di Berlino».



Tornato a casa, Francesco Mami ha voluto registrare l'emozionante video di un dj set all'alba, un'idea nata «dal desiderio di trasmettere lo spettacolo naturale che il sole e la Riviera donano ogni mattina». Non era la prima volta in consolle all'alba: il dj fu infatti tra i protagonisti del festival Burning Man, negli Stati Uniti, in un grande raduno nel deserto del Nevada: «Fui invitato da Robot Heart e White Ocean a questo raduno che avviene ogni anno durante la prima settimana di settembre e che ospita più di 80.000 persone, con l'intento di celebrare i concetti di vita e rinascita. Vede coinvolte personalità creative e visionarie che vi giungono da tutte le aree del pianeta apportando la loro arte e la loro cultura».