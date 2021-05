Coronavirus: a Rimini 57 nuovi casi, deceduto 62enne

Attualità

Rimini

| 16:50 - 12 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 12 maggio 2021.



A Rimini si registrano 57 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 27 sintomatici e 30 asintomatici. Comunicato il decesso di un 62enne e cala a 11 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-1). Nei primi tre giorni della settimana nel nostro territorio si sono registrati 138 casi, media di 46 al giorno (in calo).



In regione 509 nuovi casi su 22.014 tamponi, 2843 guarigioni e 7 decessi. Calano i ricoveri: in terapia intensiva sono 178 (-8 rispetto a ieri), 1.239 quelli negli altri reparti Covid (-55).