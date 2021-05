Due medaglie per il Nuoto Riccione ai Campionati Italiani di Categoria

Sport

16:15 - 12 Maggio 2021

Da sinistra Leonardo Rossi e Martina Bastianelli.

La Federazione Italiana Nuoto ha comunicato le graduatorie nazionali, valide come classifiche dei Campionati Italiani di Categoria in vasca corta, che a causa del Covid anche quest’anno si sono svolti su base regionale.



Sono grandi le soddisfazioni per il Nuoto della Polisportiva Riccione, che porta a casa due medaglie nazionali. Argento al collo di Leonardo Rossi nei 100 dorso categoria Ragazzi 2005 e medaglia di bronzo per la matricola Marta Bastianelli nei 100 rana Ragazze 2008. Per entrambi anche un quinto posto nella doppia distanza, con Leonardo nei primi dieci tempi italiani anche nei 50 e nei 100 stile libero. Numerosi gli atleti del Nuoto Riccione classificati nelle prime dieci posizioni. “Che potessero arrivare delle medaglie ce lo aspettavamo - dice il direttore tecnico del Nuoto Polisportiva Riccione, Paolo Zuntini – e siamo ovviamente contenti di questi risultati. Leonardo ormai ha già conquistato varie medaglie ai campionati italiani e per lui si tratta di ottime conferme, mentre per Marta si è trattato della prima occasione e l’ha sfruttata nel migliore dei modi nuotando alle recenti finali regionali un tempo sorprendente che le è valso questa medaglia di bronzo. I miei complimenti vanno, ovviamente, anche a tutti gli altri atleti che hanno conquistato un posto nella top ten nazionale, alcuni sfiorando il podio per pochi decimi”.