La scuola media Di Duccio di Miramare a lezione di rianimazione

| 15:37 - 12 Maggio 2021

Intervento in emergenza su un manichino.

È stata una giornata dedicata all’incontro con gli studenti, quella organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Rimini, in occasione della “Giornata internazionale dell’infermiere”, che si è svolta mercoledì 12 maggio alla scuola media statale Di Duccio di Miramare di Rimini. Un incontro formativo e una simulazione nella quale sono stati coinvolti gli studenti delle classi terze. All’evento hanno partecipato il Sindaco Andrea Gnassi, l’Assessore ai Sevizi Educativi Mattia Morolli, i dirigenti scolastici con gli insegnanti delle classi presenti.



L’incontro è stato dedicato ad una simulazione con il 118; gli studenti hanno assistito alla dimostrazione di un intervento in emergenza su un manichino, da parte dei loro insegnanti che con le istruzioni dell’infermiere, collegato dalla centrale operativa, li guidava nelle manovre di salvataggio, mentre una voce fuori campo commentava ciò che stava accadendo. Una simulazione - nella quale sono intervenute successivamente anche le ambulanze con il personale sanitari e consentire ai giovanissimi studenti di approcciarsi e interagire con il sistema di soccorso sanitario.



“Di fronte ai drammi come quello di questa pandemia - ha ricordato il Sindaco Andrea Gnassi - una comunità ne più uscire solo insieme. Da una cosa come questa non se ne esce da soli. Gli infermieri sono un pezzo fondamentale di questa comunità . Oggi questa giornata vuole essere anche il simbolo di come Rimini ringrazia gli infermieri."



La giornata è stata organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Rimini, con il contributo dell’Azienda USL della Romagna, la Società Italiana degli Infermieri di Emergenza Territoriale (SIIET) e dirigenti e insegnanti della scuola media statale Di Duccio di Miramare di Rimini.