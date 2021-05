Covid: Rimini, Riccione e Novafeltria i tre comuni più colpiti dai nuovi contagi

Attualità

Novafeltria

| 15:14 - 12 Maggio 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini 3-9 maggio.



La settimana 3-9 maggio in provincia di Rimini fa registrare un calo dei casi attivi, da 1430 a 1085 e calano nettamente i nuovi casi di contagio, da 538 a 334. I tre comuni più colpiti in questa fase della pandemia sono Rimini, Riccione e Novafeltria, che fanno registrare il maggior numero di nuovi casi, rispettivamente 151, 51 e 27. Sono anche tre dei quattro comuni con più casi attivi, rispettivamente 450, 134 e 64. In questo caso però peggio di Novafeltria fa Santarcangelo di Romagna, che ha ancora 91 casi attivi, ma negli ultimi sette giorni solo 13 nuovi casi.



Altri dati: Casteldelci, Mondaino, Gemmano e Maiolo sono i quattro comuni senza casi attivi e nuovi casi. Nessun contagio registrato tra il 3 e il 9 maggio anche a Sant'Agata Feltria, Pennabilli e Saludecio. Coriano, dopo alcune settimane critiche, ha 28 casi attivi e solamente 5 nuovi casi.

Bellaria Igea Marina ha 51 casi attivi (16 nuovi casi), Cattolica 41 (10 nuovi casi), Misano Adriatico 38 (17 nuovi casi).