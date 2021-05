Covid: il virus ora gira più tra bambini e giovanissimi. Cala l'Rt regionale

Attualità

Rimini

| 15:02 - 12 Maggio 2021

In Emilia Romagna l'Rt rimane sotto all'1 ed è in calo rispetto alla settimana precedente: ora è a 8,9. Lo ha riferito l'assessore alla sanità Raffaele Donini che ha parlato di "alleggerimento complessivo della situazione pandemica". L'incidenza settimanale dei nuovi contagi, nel dettaglio, è "95.88 su 100mila abitanti, calata". Per quanto riguarda i ricoveri, sono "drasticamente calati nei reparti Covid" dove c'è un'occupazione "del 25% a fronte del 40% livello di guardia". In terapia intensiva il calo è più lento: il 30% è il livello di guardia, la Regione è scesa al 28%.



INCIDENZA PIU' ALTA TRA I BAMBINI In Emilia-Romagna il nuovo coronavirus al momento circola di più nelle fasce di bambini e giovanissimi, mentre diminuisce nelle fasce d'età dove sono avanti le vaccinazioni. È quanto emerge dai dati dell'incidenza settimanale dei nuovi casi su 100mila abitanti dettagliati per fasce di età da Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, nel punto sull'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale in Emilia-Romagna. Coi dati dell'incidenza "vediamo già gli effetti non solo della circolazione virus ma anche della campagna vaccinale". Sotto il dato di incidenza regionale (95,88 casi su 100mila abitanti) "ci sono sono gli over 85, il cui livello di incidenza è 46. Per i 65-84enni l'incidenza è 49. Per i 45-64enni l'incidenza è 85". Sopra la media regionale sono tutte le fasce d'età più giovani: "0-5 anni incidenza 143 su 100mila abitanti, 6-10 anni è 165, 11-13 anni 166, 14-18 anni 137, 19-24 anni 117 e per la fascia 24-44 anni è 114".