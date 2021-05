Rimini: i produttori di vino uniti per promuovere la Rebola

Attualità

| 14:37 - 12 Maggio 2021

Andrea Gnassi e Jamil Sadegholvaad.

Il sindaco Andrea Gnassi e l’assessore Jamil Sadegholvaad hanno incontrato questa mattina (mercoledì 12 maggio) i promotori del progetto enologico “Rebola 2021”, sigla con la quale si uniscono i produttori di questo vino che appartengono al Comitato Rimini DOC. Un unico vino di riferimento per condividere azioni comuni di comunicazione e di marketing.



L’incontro ha rappresentato un momento importante per fare il punto e per rilanciare il mondo del vino della zona riminese rappresentato e tutelato dal CVR ( Consorzio Vini di Romagna), come evidenziato dall'amministrazione comunale di Rimini: "E' un mondo pronto per il salto di qualità, come hanno già fatto alcune esperienze imprenditoriali in modo autonomo, che hanno già imboccato questa strada con successi di vendita e riconoscimenti importanti. Salto di qualità che si accompagna ad uno sviluppo territoriale a 360 gradi".