Basket C Silver, i Titans ospitano l'Urbania

Sport

Repubblica San Marino

| 13:55 - 12 Maggio 2021

Siamo alla terza giornata di Coppa del Centenario e i Titans ospitano Urbania. Si gioca domani sera al Multieventi, con palla a due del match alle ore 21.

Coach Porcarelli, diamo prima uno sguardo a quanto accaduto con Acqualagna. Sei soddisfatto della partita?

“Una buona gara da parte nostra, anche dal punto di vista tecnico oltre che mentale. Il passo in avanti che avevo chiesto secondo me c’è stato e abbiamo anche tirato meglio a livello di percentuali. Bene tutta la partita: nonostante l’inizio da 7-0 per Acqualagna, anche il nostro primo tempo è stato molto buono. I ragazzi sono stati bravi con quel parziale del secondo quarto e, anche quando i nostri avversari hanno tentato di recuperare, la squadra ha saputo tenerli più o meno sempre a distanza. C’è stato un buon entusiasmo da parte di tutti e grande energia”

Arriva Urbania, cosa ne pensi di loro?

“C’è da dire che finora abbiamo sempre perso con loro: siamo 0-4 negli ultimi due anni, ovviamente con due sconfitte in casa e due in trasferta, spesso con gare neanche così equilibrate e giocate male da parte nostra. Partite complicate e a basso punteggio. Urbania storicamente è squadra molto difficile da affrontare è l’ossatura è più o meno confermata rispetto al passato. Ci sarà da lottare su ogni pallone. Hanno buone rotazioni e c’è da dire che hanno anche avuto dieci giorni per preparare questa gara, visto che alla seconda giornata riposavano. Per noi in mezzo c’è stata Acqualagna nello scorso weekend e poi due allenamenti”



Cosa devono fare i Titans?

“Servono lucidità e disciplina. Siamo a due vinte e zero perse, è vero, ma dobbiamo pensare al presente, alla singola partita, provando a mantenere sempre il fattore campo. Mentalmente siamo pronti ad affrontare anche questa sfida”