Rimini: venduto all’asta per 4 milioni di euro lo stabile della ex nuova Questura

| 14:26 - 12 Maggio 2021

L'immobile di via Bassi.



Questa mattina (mercoledì 12 maggio) il Gruppo Conad si è aggiudicato all'asta lo stabile di via Bassi, destinato inizialmente a ospitare la sede della nuova questura di Rimini. Cinque i compratori interessati: alla fine il Gruppo Conad ha prevalso su AiRiminum con un rilancio finale di 4 milioni di euro. Non sono stati ancora svelati i piani del Gruppo Conad, ma da mesi sono persistenti i rumors sulla possibile edificazione di un nuovo centro commerciale. Ipotesi che era stata al centro anche di un botta e risposta tra l'assessore Frisoni e il curatore fallimentare. L'assessore aveva evidenziato che non c'erano previsioni di realizzazione di una nuova area commerciale (in assenza di tale destinazione urbanistica), mentre il curatore fallimentare aveva invece fatto intendere che, in tale evenienza, l'amministrazione sarebbe dovuta intervenire, successivamente all'asta, destinando l'area ad attività commerciale e risolvendo dopo vent'anni "una questione spinosa".