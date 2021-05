Cronaca

Rimini

| 14:12 - 12 Maggio 2021

Immagine di repertorio.



Una settantenne affetta da disabilità è stata investita nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 12 maggio) in via Flaminia, all'altezza del civico 107. La donna, centrata da una Toyota Yaris che procedeva in direzione Sud, è stata sbalzata dalla sua carrozzina, rovinando sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia Municipale. Fortunatamente la 70enne non ha riportato ferite gravi: è stata trasportata all'ospedale Infermi di Rimini in codice giallo.