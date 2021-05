Rinviato lo sfratto di Paola, madre single con figlia: oggi la protesta in Tribunale

Attualità

Rimini

| 12:47 - 12 Maggio 2021

Casa Madiba e Adl Cobas in protesta al tribunale di Rimini.



Questa mattina (mercoledì 12 maggio) protesta degli attivisti di Casa Madiba e Adl Cobas davanti al tribunale, per sensibilizzare la cittadinanza sulla vicenda di Paola, una madre single con figlia, che rischia lo sfratto da un alloggio Acer. Sfratto ora rinviato con sospensiva al prossimo 13 ottobre, quando in tribunale si terrà la prossima udienza. "Dopo la morte del padre anziano Paola avrebbe dovuto lasciare la sua casa, nella quale vive da più di 10 anni, a marzo dell'anno scorso e solo grazie alla sua tenacia e alla lotta che abbiamo, portato avanti insieme a lei come Sportello Casa Adl Cobas, a cui poi ha fatto seguito una battaglia legale che ha finalmente dato modo a Paola di poter passare attraverso un Tribunale", spiega una nota di Casa Madiba, evidenziando che "Acer, per quanto riguarda sfratti e sgomberi, anche in presenza di minori, non deve seguire l' iter giudiziario che va invece rispettato nel mercato privato, quindi non deve rispondere ad un giudice, ma si basa sull' applicazione prona di un regolamento interno, talmente burocratico che non tiene conto della complessità delle situazioni e non tiene conto dei fattori umani". Gli attivisti invitano le persone, che si trovino in situazioni analoghe a quella di Paola, a fare accesso allo sportello per avere assistenza: "Se hai bisogno di sostegno e aiuto per la casa manda un whatsapp al numero 320 1143966".