Badia Tedalda: minivan con sei persone vola in una scarpata, feriti

| 12:15 - 12 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Un minivan è uscito fuori strada finendo in una scarpata nei pressi di Rofelle, nel comune di Badia Tedalda tra le provincie di Arezzo e Rimini. A bordo, secondo le prime informazioni, sei operai. Sul posto intervenuti sanitari, inviati anche i vigili del fuoco di Novafeltria e l'elisoccorso Pegaso. Una persona è stata già estratta e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Arezzo. Alcuni dei feriti, si spiega dal 118, hanno riportato traumi gravi.



Secondo quanto riferito dai soccorritori gli occupanti dei veicolo sono lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna. Le condizioni di quattro feriti sono state valutate da codice rosso, altri due da codice giallo. L'incidente è avvenuto lungo una strada sterrata che dalla statale porta al cantiere. I sei viaggiavano, si spiega, su un mezzo fuoristrada pick up che è finito fuori strada, precipitando in una scarpata di circa sei metri e finendo in un corso d'acqua sottostante. Sul posto con l'elisoccorso è intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco che ha calato i pompieri che hanno prestato i primi soccorsi, liberando uno degli occupanti. Altri quattro sarebbero stati trovati già fuori dal veicolo. Uno dei feriti, spiega il 118, è appunto giunto in codice rosso all'ospedale San Donato di Arezzo con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Altri due occupanti, sempre in codice rosso, sono in fase di trasferimento, tramite l'elisoccorso Pegaso, all'ospedale Le Scotte di Siena. L'elicottero Drago sta in oltre adesso recuperando un secondo ferito per trasportarlo in codice rosso al San Donato. Gli altri occupanti, si spiega sempre dai sanitari, hanno riportato traumi minori: saranno portati in ambulanza all'ospedale della Valtiberina a Sansepolcro. Sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco anche dall'Emilia Romagna, i carabinieri di Badia Tedalda e appunto due elicotteri, dei pompieri e del 118.