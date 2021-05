Cronaca

Rimini

| 11:49 - 12 Maggio 2021

Il furgone coinvolto nell'incidente.

Incidente in autostrada poco prima delle 9 di oggi, mercoledì 12 maggio. E' successo al km 128 tra Rimini Sud e Rimini Nord. Coinvolto un furgone, un uomo di 44 anni è stato portato in ospedale a Rimini in condizioni serie. Sono ancora al vaglio le cause dell'incidente. Sul posto un'automedica, due ambulanze e la Polstrada.