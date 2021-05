L'aprile più freddo nel riminese dal 1997, prosegue il clima variabile con pioggia e vento

Attualità

| 09:30 - 12 Maggio 2021

L'aprile appena trascorso è stato il più freddo per il territorio riminese dal 1997. Ne abbiamo parlato con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Federico, di quanti gradi aprile è stato sotto la media del periodo? Cosa ha inciso per avere temperature più basse?

Il mese è stato particolarmente dinamico, con masse d'aria fredda che hanno frequentemente interessato il bacino del Mediterraneo. Nel complesso a Rimini abbiamo registrato un'anomalia di -1.9°C rispetto alla media 1991-2019. La situazione, simile in tutta la regione, ha comportato un aprile decisamente freddo, nell'ultimo trentennio gli unici paragonabili sono stati 1997, 1994 e 1991.



Dal punto di vista delle precipitazioni, come si è comportato aprile?

Le precipitazioni non sono state particolarmente rilevanti, con circa il 40% di deficit rispetto alle attese (sempre riferimento al periodo 1991-2019); circa 40 i mm caduti, sicuramente meglio di marzo ma ancora siamo lontani da un contesto precipitativo soddisfacente.



Per i prossimi giorni ci aspettiamo ancora una marcata variabilità.

Si esatto, già dal pomeriggio di oggi, mercoledì 12 maggio e poi fino al week-end, avremo spiccata variabilità pomeridiana, anche se non sembra con fenomeni particolarmente consistenti sul riminese. Attenzione anche al vento, che rinforzerà da sud-ovest (Garbino) specialmente sulla fascia collinare ed appenninica.



I modelli a lungo termine cosa indicano per il mese di maggio?

Sembra probabile un periodo caratterizzato da temperature prossime o inferiori alla media, mentre le precipitazioni non dovrebbero discostarsi dalla media; ricordo però che si tratta di scenari su scala più ampia e non riconducibili a una porzione ristretta di territorio come la provincia riminese. L'indicazione fornita è valida per l'Emilia-Romagna.



Per l'estate invece cosa ci aspettiamo, in base alle primissime indicazioni?

Direi che non possiamo spingerci così in avanti, per quanto vi siano alcuni sistemi di previsione stagionali, perlopiù sperimentali, che cercano di descrivere l'evoluzione dell'atmosfera su scala grande (parliamo di bacino del Mediterraneo o contesto europeo). Colgo l'occasione però per consigliare tutti i lettori, in vista dell'estate, di affidarsi a previsione di qualità, evitando le app e privilegiando bollettini che si spingono al massimo sui 3-4 giorni e che recano anche una forma scritta e non delle semplici icone. In tale maniera sarà più facile avere il ''bel tempo'', perché non ci si lascerà condizionare da pseudo-previsioni automatiche che piazzano magari il temporale per 24 ore sul lido balneare dove ci troviamo!



