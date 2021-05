Rimini: colpo al SuperEnalotto, vinti 680mila euro

Attualità

Rimini

| 08:59 - 12 Maggio 2021

Barbara, una delle titolari.

La Dea bendata torna a visitare la Tabaccheria Ricevitoria dell'Oro in via Marecchiese a Rimini. Un sistema fortunato che, un piccolo investimento, ha portato ad una grossa vincita. Le sorelle Barbara e Roberta nuovamente "protagoniste2 del Superenalotto. Con un sistema già pronto che le titolari hanno comprato da Sisal, ha permesso a 72 persone in tutta Italia (alcune anche clienti della fortunata Tabaccheria) di portarsi a casa un bel gruzzolo. Con un costo di 10,50 euro i fortunati vincitori hanno messo in tasca 9.440 euro ciascuno. "E' stato l'unico 5+1 realizzato in Italia" raccontano le sorelle "ed è stata la nostra quarta vincita importante nel 2021". Il 30 gennaio un sistema aveva fruttato 65mila euro, il 18 febbraio la vincita è stata di 36mila euro, il 23 febbraio un "4Star" aveva portato ad ottenere 21.300 euro. "Il 6 non è ancora uscito" dicono le titolari "quindi noi continueremo ad inseguirlo".