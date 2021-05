Rimini, visita in Prefettura del presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli

Attualità

| 07:15 - 12 Maggio 2021

Il Presidente di Confindustria Paolo Maggioli ed il Prefetto Giuseppe Forlenza.

Il Presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli è stato ricevuto martedì in visita dal Prefetto Giuseppe Forlenza. Il cordiale incontro è stato occasione anche per un reciproco scambio di riflessioni sull’attuale situazione socio economica in generale, con particolare riguardo al territorio provinciale. Il Presidente di Confindustria e il Prefetto si sono detti fiduciosi in una ripresa significativa e ottimisti per nuove prospettive per la provincia di Rimini. Entrambi hanno anche parlato dei contenuti e delle modalità del “Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella provincia di Rimini”, cui Confindustria Romagna aveva già aderito.