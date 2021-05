Calcio RSM, in finale contro La Fiorita giocherà la Folgore. La sfida il 22 maggio

Sport

Repubblica San Marino

| 23:15 - 11 Maggio 2021

L'attaccante Badalassi (foto fb Folgore).

Dopo La Fiorita raggiunge la finale del campionato sammarinese la Folgore Falciano. La squadra di Oamr Lepri in semifinale ha piegato per 3-1 la Libertas. A segno la Folgore per prima con Badalassim pareggio Libertas con Sopranzi, poi il 2-1 di Pasolini e nel finale, quando la squadra di Papini stava producendo il massimo sforzo, la rete di Dormi.

La finale allo Stadum è in calendario per sabato 22 maggio. La Libertas affronterà con un giorno d’anticipo il Tre Penne. La finale per il terzo posto dà la possibilità di entrare in Europa Conference League qualora i gialloblù di Montegiardino chiudano la stagione accaparrandosi tutti i titoli in bacheca. Chi farà il possibile per rendere l’incontro del 21 maggio una pura formalità di fine stagione sarà il Tre Fiori, impegnato questo sabato nella finale di Coppa Titano contro Rinaldi e compagni.

Intanto il Murata comunica di aver confermato Achille Fabbri, alla conduzione tecnica per la stagione 2021/2022. L’allenatore riminese è stato artefice di una brillante annata alla guida della società bianconera, raggiungendo i quarti di finale in entrambe le competizioni.