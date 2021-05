Le Befane: protesta in favore della riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi

Attualità

Rimini

| 20:26 - 11 Maggio 2021

Massimo Bobbo direttore Le Befane.

Martedì mattina 11 maggio 2021 alle ore 11.00 si sono abbassate le serrande di numerosi negozi all'interno de Le Befane Shopping Centre di Rimini, in occasione dell'iniziativa promossa dal Cncc Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Per pochi minuti molti lavoratori sono usciti dai propri esercizi incrociando le braccia, mentre in tutto il centro commerciale veniva diffuso un comunicato stampa che, nello stesso momento, veniva letto in tutta Italia. Una protesta pacifica, una breve chiusura, un forte segnale per sensibilizzare il Governo a ritornare sui propri passi e a concedere le aperture dei centri commerciali anche durante i festivi e i prefestivi.