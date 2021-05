Aggiornamento Coronavirus: 32 nuovi casi nel riminese, nessun decesso

Attualità

Rimini

11 Maggio 2021

Dati Coronavirus martedì 11 maggio 2021.

A Rimini si registrano 32 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 8 sono sintomatici. Sono dodici le persone ricoverate in terapia intensiva, dato invariato, nessun decesso è stato comunicato per il nostro territorio.





In regione 456 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 25.380 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’1,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in regione sono 186 (-1 rispetto a ieri), 1.294 quelli negli altri reparti Covid (-63). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 28.876 (-2.501 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 27.396 (-2.437), il 95% del totale dei casi attivi.





Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 60 anni in su, mentre da ieri sono aperte le prenotazioni anche per i 55-59enni, con le prime vaccinazioni già effettuate, e da giovedì 13 maggio per i 50-54enni.