Passa il Giro d’Italia, chiusure ingressi in Fiera: ecco come accedere al centro vaccinale

Attualità

Rimini

| 15:48 - 11 Maggio 2021

Centro vaccinale in Fiera.

Per dare continuità alle somministrazioni vaccinali, e non creare disagi agli utenti prenotati, l'accesso alla sede vaccinale sarà garantito dall’ingresso Ovest.

L’ingresso OVEST si trova su Via San Martino in Riparotta e rimarrà aperto per tutta la giornata.

COME RAGGIUNGERE TALE INGRESSO

Per chi arriva dalla zona di Rimini nord , si imbocca la Via San Martino in Riparotta in direzione SUD fino alla rotonda che indica Ingresso Ovest.

Per chi arriva dalla zona di Rimini Sud, prendere l'autostrada dal casello RN Sud uscendo a RN Nord e poi percorrendo la Via Tolemaide poi la SS16 uscendo a Viserba Monte per prendere la Via S.Martino in Riparotta in direzione SUD che porta all'Ingresso Ovest della Fiera.