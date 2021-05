Spaccio e bivacco in un hotel a Miramare: disposta la chiusura per 15 giorni

Cronaca

14:54 - 11 Maggio 2021

Controlli della polizia nel'hotel di Miramare.

Spaccio e bivacco all’interno di un hotel, il Questore ne dispone la chiusura per 15 giorni. Si tratta della quarta struttura ricettiva di Rimini in pochi giorni a cui viene imposta la serrrata, stavolta in zona Miramare.

Al titolare è stato notificato il decreto nella mattinata di oggi, martedì 11 maggio.

Gli accertamenti hanno fatto emergere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di cittadini alloggiati nell’hotel, utilizzato sia come luogo d’incontro per lo spaccio che come luogo di confezionamento e deposito della sostanza stupefacente.





Oltre alla drogra infatti è stato sequestrato materiale per il confezionamento che bilancini di precisione, nascosti sia nelle stanze che nel corridoio dello stabile. Il controllo ha evidenziato inoltre, che le generalità delle 20 persone alloggiate nell’hotel non erano state comunicate alla Questura competente, di fatto sottraendole ad ogni controllo dell’autorità di Pubblica Sicurezza. E’ stata accertata la presenza di quattro clandestini, immediatamente espulsi, e ben 16 alloggiati erano gravati da precedenti di polizia. Al termine delle indagini svolte, è apparso un quadro decisamente chiaro di degrado dell'hotel, riconducibile alla gestione del locale stesso, tollerante di fatto verso episodi e situazioni che costituiscono motivi di grave pregiudizio al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica.