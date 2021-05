Basket C Silver, Davide Macina: 'Il segreto dei Titans è stato il collettivo'

Sport

Repubblica San Marino

14:18 - 11 Maggio 2021

Davide Macina.

È l’MVP della partita di sabato scorso ad Acqualagna. Un match vinto, giocato di squadra e con una difesa imperforabile. Davide Macina è il simbolo di questi Titans da due vittorie e zero sconfitte nell’avvio di Coppa del Centenario.

Dave, due vittorie diverse tra loro. La prima piena di significati e con un rientro atteso dopo più di un anno. La seconda con tanto basket e tanta difesa. Cosa ne pensi?

“Ce lo immaginavamo di essere magari un po’ più arrugginiti nella prima, venivamo da un anno di stop e c’era bisogno di togliersi di dosso le scorie. Siamo comunque sempre stati fiduciosi ed è andata bene, ancor più nella seconda. Abbiamo fatto vedere buoni automatismi, abbiamo lavorato forte sulla difesa con Simone e non abbiam paura di giocare contro nessuno”

Cosa ti è piaciuto di più dell’ultima partita?

“L’affiatamento che è emerso. La partecipazione di tutti è stata fondamentale, ancor più l’essere uniti quando Acqualagna ha prodotto degli strattoni per rientrare. In linea di massima è proprio l’esser stati squadra il fattore decisivo per la vittoria”

Giovedì arriva Urbania, cosa pensi di loro?

“Ne abbiamo parlato e per noi è sempre stata ostica, in due anni siamo 0-4 con loro. Siamo pronti per affrontarli, hanno alcuni nuovi innesti ma ci faremo trovare preparati”

Con che spirito affrontate questa Coppa?

“C’è un po’ meno tensione rispetto a un normale campionato, ma i ragazzi vengono in palestra con tanta voglia, si sbattono su ogni pallone e l’intensità è quella giusta. Poi è chiaro che è tutto strano e insolito: si gioca fino all’estate, è una stagione corta e alla finale ci va solo la prima. Da quel che ho visto fino ad ora però ci siamo, sia mentalmente e sia fisicamente”.