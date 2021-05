Rimini: frontale tra un autobus e una Bmw. Atterra l'elisoccorso

Cronaca

Rimini

14:05 - 11 Maggio 2021

L'auto incidentata.

Schianto nella mattinata (martedì 11 maggio) sulla Statale 16, all’altezza dell’aeroporto “Federico Fellini”. Erano le 9 e 30 circa quando, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto Bmw, guidata da un 26enne, mentre stava procedendo in direzione sud, si è schiantata con un autobus di linea, in manovra per entrare nel parcheggio dello scalo riminese. L’impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio purtroppo è stato il conducente della vettura.



Immediati i soccorsi sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. Date le condizioni critiche, il 26enne è stato trasportato al “Bufalini” di Cesena in elisoccorso.



Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Polizia Stradale, sul posto per i rilievi, ha dovuto procedere alla chiusura parziale della Statale.