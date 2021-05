Tre bandiere Blu per la qualità delle acque di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 13:29 - 11 Maggio 2021

La Bandiera Blu sventolerà anche nel 2021 davanti alle acque di Misano Adriatico. La Foundation Environmental Education, organizzazione no-profit, ha elencato le località turistiche che potranno fregiarsi della bandiera più ambita. Per la prima volta sono 3 le bandiere blu attribuite a Misano per la qualità delle sue acque, alle quali si aggiunge il riconoscimento per il porto turistico di Marina di Portoverde. E’ l’unico approdo in Emilia-Romagna a poter issare la Bandiera Blu.



“E’ un premio – il commento di Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico – che condividiamo coi cittadini ed i turisti. Il Comune è impegnato nel caratterizzare ogni intervento con una valutazione sull’impronta ambientale che produce, ma senza la collaborazione di tutti sarebbe un’azione vana. Possiamo fare meglio, penso ad esempio ad una migliore gestione del ciclo dei rifiuti e una più attenta tutela dell’ambiente, ma oggi è il giorno della soddisfazione per una Bandiera Blu che, in aggiunta alla bandiera gialla come Comune ciclabile recentemente confermata e alla bandiera verde pediatrica, speriamo sia di ottimo auspicio per la stagione turistica”.



Il riconoscimento viene assegnato in base a 32 criteri di valutazione



“Oltre ad una qualità ottimale delle acque di balneazione di tutta Misano, la bandiera blu premia anche aspetti – commenta l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi, che ha presenziato alla cerimonia on-line della consegna -. Dallo scorso anno, per esempio, viene valutato il livello di attenzione posto per il rispetto delle disposizioni anti-Covid. Si tiene conto della cura e della sicurezza rivolta al turista, della pulizia delle spiagge e della qualità delle piste ciclabili presenti lungo il litorale. Un concetto, insomma, di sostenibilità a 360 gradi. E’ dunque motivo di grande orgoglio, per noi, vedere riconosciuti gli sforzi fatti in questa direzione”.