Calcio RSM, San Giovanni: si dividono le strade del club e di mister Paolo Baffoni

13:16 - 11 Maggio 2021

Dopo due stagioni “bagnate” dal ritorno ai playoff che mancavano da ben sette anni, si dividono le strade del San Giovanni e di mister Paolo Baffoni. Il presidente Massimiliano Venturi, il direttore Fabio Giardi e l’intera dirigenza hanno infatti deciso di intraprendere altre strade e ringraziano “l’allenatore e il suo secondo Antonio Guerrieri sia per il grande lavoro compiuto con professionalità e attaccamento in un periodo complicatissimo come quello segnato dalla pandemia da Coronavirus che ha costretto ad affrontare problematiche sanitarie e organizzative inedite, sia per lo spessore umano di cui hanno dato riprova ogni giorno con i ragazzi e con la società”.

Augurando a Baffoni e Guerrieri “tutte le migliori fortune per un prosieguo di carriera certamente brillante”, il presidente Venturi e il San Giovanni si sono messi immediatamente al lavoro per la nuova stagione. “Stiamo compiendo tutta una serie di riflessioni sia a livello tecnico che di organico e nel giro di qualche settimana annunceremo la figura cui affideremo il timone della squadra 2021-2022 e ci confronteremo con il nuovo allenatore per la predisposizione della rosa” spiega la dirigenza.