Prima l’appello sui social, poi ‘Chi l’ha Visto’: scomparso misteriosamente Bruno di Riccione



Riccione

| 12:55 - 11 Maggio 2021

Bruno, il riccionese scomparso.

Prima l’appello del padre sui social, poi il caso della sua scomparsa è approdato alla trasmissione “Chi l’ha Visto”. Si chiama Bruno. “Non abbiamo notizie di mio figlio Bruno Pizza da giovedì 6 Maggio – questo il messaggio del padre - l'ultimo accesso telefonico è alle 21,40 di giovedì, sappiamo che è arrivato a Bologna e aveva intenzione di raggiungere Roma e poi Napoli, chiunque l'abbia visto mi contatti”.



Bruno, 26 anni, in cerca di lavoro, abita a Riccione con la madre e il suo convivente. Da parecchi anni si dedica con passione alla musica Rap. Trascorre molto tempo sui social e, grazie al suo modo di fare dolce e accattivante, ha un discreto seguito di amici virtuali. Non si hanno sue notizie da giovedì 6 maggio quando, come ogni giorno, aveva salutato la madre per rivedersi la sera. Verso ora di cena, non vedendolo rientrare, la madre lo ha cercato sul cellulare e lui le ha detto di trovarsi a Bologna. Da quel momento è piombato il silenzio, sia telefonico sia sulle chat. Ha con sé i documenti e il cellulare che risulta spento.



Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero di pelle, jeans, scarponcini neri da trekking. Bruno ha un taglio su sopracciglio sinistro. Ha una rosa tatuata su braccio sinistro. Altro tatuaggio sul petto a forma di leone.