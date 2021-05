Passa il Giro d'Italia, ecco la Rimini da scoprire in bicicletta

Turismo

Rimini

| 11:29 - 11 Maggio 2021

Il Borgo di San Giuliano.

Quale occasione migliore del passaggio del Giro d’Italia per scoprire Rimini in sella a una bicicletta? Che sia per pedalare attraverso duemila anni di storia comodamente a bordo di una e-bike, o per lambire il mare con una “Fat bike”, o per inoltrarsi in collina fra i sentieri in sella ad una mountain-bike o per scendere fra i boschi nei percorsi di ‘downhill’ specializzati, Rimini riserva mille straordinarie opportunità per gli amanti della bicicletta. 130 km di piste ciclabili, alberghi pensati per gli amanti delle due ruote, un nuovo Bike Park davanti alla stazione: non a caso Rimini ha ottenuto il riconoscimento di ComuneCiclabile da parte della FIAB.



Strutture e servizi pensati per le due ruote



La Bicipolitana

Con oltre 130 KM di piste ciclabili, i percorsi permettono di vivere e conoscere la città in tutta comodità e sono adatti a tutti i vari livelli di difficoltà.



Così la pedalata “vista mare”, lungo tutto il lungomare sud, in parte già riqualificato con il progetto del Parco del Mare tra verde e spazi per lo sport, permette di andare sulla pista ciclabile dal porto di Rimini fino al confine con Riccione, costeggiando gli stabilimenti balneari. Dalla metà di giugno saranno percorribili anche i 6 km di piste ciclabili e pedonali sul lungomare nord, passando per le località turistiche da Rivabella a Torre Pedrera.



Il percorso “Anello Verde”, dal mare (Piazzale Kennedy) conduce al Palacongressi e al parco Giovanni Paolo II, che costeggia il suggestivo lago abitato da anatre e cigni, fino a raggiungere, attraverso l'argine del torrente Ausa, il polmone verde di Rimini, il bimillenario Ponte di Tiberio con la sua piazza sull’acqua ed il caratteristico Borgo San Giuliano. Da qui si può proseguire alla scoperta della città antica oppure addentrarsi lungo il percorso che si snoda lungo l'alveo del Fiume Marecchia: un percorso che unisce le bellezze naturalistiche a quelle storiche permettendo di raggiungere gli antichi borghi come Verucchio, Torriana, Montebello e San Leo.



Tutti i percorsi, arricchiti da informazioni ed utili suggerimenti per i cicloturisti, sono consultabili sulla Guida della Città



Non solo piste ciclabili e percorsi, Rimini rivede la sua mobilità slow fornendo strutture pensate per i cicloturisti e servizi per rendere le vacanze sulle due ruote più semplici. Il Bike Park Rimini è il nuovo hub attivo presso la stazione ferroviaria di Rimini che permette l’interscambio fra l’uso dei mezzi a basso impatto ambientale (qui si trova anche il capolinea del Metromare che porta fino a Riccione in 23 minuti). Il Bike Park fornisce vari servizi a chi si muove in bici: parcheggio custodito, noleggio biciclette (da quelle monomarcia, a quelle a sei marce), biciclette elettriche e cargo bike. Ma non finisce qui, all’interno della struttura sono a disposizione 365 giorni l’anno una ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa per i viaggiatori su due ruote, ricarica biciclette elettriche, negozio accessori e un piccolo bar. E per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città per visitare lo stupendo centro storico o approfittare di raggiungere il lungomare riminese senza il peso delle valigie, al Bike Park ora è possibile depositare anche i bagagli. Inoltre, per chi viaggia con Trenitalia e presenta il biglietto con la data del giorno e destinazione Rimini, al Bike Park può ricevere uno sconto immediato sui noleggi di biciclette muscolari ed e-bike. (info: bikepark@coopmetis.com 0541.1835082 www.bikeparkrimini.it).



Rimini Bike Hotel sono luoghi pensati per accogliere i ciclisti. Riuniti in due associazioni, (www.riminibikehotels.com) e Consorzio Terrabici (www.terrabici.com/it), i Bike-Hotels di Rimini sono specializzati nel soddisfare le esigenze del biker professionista o del semplice appassionato di bicicletta, grazie ad un elevato standard di servizi specializzati: bike tour, possibilità di noleggiare biciclette in struttura, guide cicloturistiche, assistenza meccanica, programmi speciali e tutto ciò che è necessario agli amanti delle due ruote per vivere una vacanza indimenticabile tra sport, natura ed itinerari straordinari sul mare e in collina. I Bike-Hotels oltre ad offrire servizi su misura per i ciclisti, si occupano a 360° della vacanza attiva dei propri ospiti, prendendosi cura anche dei loro accompagnatori e delle loro famiglie.



Cicloturismo

A chi ama spostarsi sulla due ruote anche in vacanza, o fa proprio della bici la propria vacanza, Rimini regala luoghi e percorsi di grande fascino aggiungendo, al piacere della scoperta su due ruote, “experience” particolarissime. Dai “wine tasting bike tour” che accompagnano gli ospiti in escursioni a bordo di e-bike fino ad aziende vinicole del territorio per una degustazione dei prodotti della terra, passando a tour che uniscono terra e mare come il “Bike & Boat” che alterna escursioni di mezza giornata sulle due ruote a quelle in mezzo al mare a bordo di barche a vele o catamarani. Anche gli amanti della storia, dell’arte o del cinema possono trovare il proprio percorso da effettuare su una e-bike, sono numerosi i tour alla scoperta delle ricchezze artistiche della città e del suo entroterra accompagnati da guide specializzate, così come i tour dedicati al Maestro del cinema Fellini che conducono gli ospiti nei luoghi di Rimini a lui legati. Diversi gli operatori che offrono tali esperienze (www.biketourrimini.it , www.emotion-bike.it), dando la possibilità sia di unirsi con i propri mezzi, sia di noleggiare e-bike ed affrontare anche i percorsi più ardui accompagnati da guide esperte (Info su: www.visitrimini.com/).



Appuntamenti per i bike lover



Mercoledì 12 maggio gli aspiranti maglia rosa del Giro d’Italia passeranno in volata per il cuore della Romagna, percorrendo il lungomare di Rimini nella 5 tappa. Un evento che tira la volata agli eventi sportivi all’aria aperta che punteggeranno tutta l’estate fino all’evento più apprezzato dagli amanti della bicicletta: l’Italian Bike Festival. Il più importante appuntamento italiano per gli appassionati di ciclismo torna a Rimini dal 10 al 12 settembre, portando migliaia di appassionati, operatori del settore e semplici curiosi ad incontrarsi in Piazzale Fellini, fra esposizioni, gare e spettacoli.