Noto ristoratore perde il controllo della bici. Finisce contro auto in sosta, è grave

| 08:05 - 11 Maggio 2021

Perde il controllo della bici elettrica e sbatte contro un'auto in sosta lungo via della Poesia a San Mauro Pascoli: Maurizio Campedelli, molto conosciuto come imprenditore della ristorazione locale, è stato trasferito d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Si trova in gravi condizioni. È quanto avvenuto attorno alle ore 16 di lunedì pomeriggio, per ragioni ancora in corso di accertamento. A chiarire meglio la dinamica del sinistro saranno gli agenti della Polizia Locale presenti sul posto. L'impatto è stato piuttosto violento, tanto che Campedelli di 65 anni in sella alla sua bici - è stato intubato e immediatamente trasferito in ambulanza in ospedale.