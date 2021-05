Calcio RSM, La Fiorita è la prima finalista. Ora Libertas-Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 02:14 - 11 Maggio 2021

E’ La Fiorita la prima finalista del campionato sammarinese. Lunedì sera ha battuto il Tre Penne 1-0 in quel che si può definire il derby di San Marino considerando tutte le volte in cui, in questi anni, La Fiorita e Tre Penne si sono affrontate con un titolo in palio. Ha deciso un gol di Peluso, al rientro, al 48' della ripresa. La squadra di Berardi avrebbe passato il turno anche in caso di pareggio.

Martedì sera si gioca (ore 20,45 ad Acquaviva) l’altra semifinale: Libertas-Folgore. Alla squadra di Papini – seconda in stagione regolare – basta il pareggio per andare in finale.