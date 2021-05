Basket B, Cesena ko nel recupero ma conquista i playoff: affronterà Agrigento

Sport

Rimini

| 21:24 - 10 Maggio 2021

Nel pomeriggio Chiusi supera Cesena 76-60 e vince la regular season. Rimini è virtualmente al quarto posto e affonterà nei playoff la quinta del girone B, molto probabilmente Crema (mercoledì recupero a Cremona: può perdere fino a 26 punti). Oleggio vince a Cecina e conquista la salvezza diretta. Questi i verdetti quando mancano ancora due recuperi; manca solo l'ultima squadra ai play out che uscirà dallo scontro diretto tra Alba e Cecina di mercoledì. Per Cesena è settimo posto complice la vittoria di misura di Oleggio a Cecina che condanna Imola ai playout e spedisce Cesena ad Agrigento per un primo turno playoff tutto da vivere.

PLAY OFF: 1) Chiusi, 2) Livorno, 3) Omegna, 4) Rimini, 5) San Miniato, 6) Rekico, 7) Cesena 8) Firenze

SALVEZZA DIRETTA: Piombino e Oleggio

PLAY OUT: Empoli e Ozzano e Imola

RETROCESSA: Alessandria

Classifica: Chiusi* e Livorno 34; Omegna 32; Rimini 30; San Miniato e Rekico 28; Cesena*, Firenze e Piombino 20; Oleggio e Imola 18; Empoli, Alba*, Ozzano e Cecina* 16; Alessandria* 2.

* gare da recuperare

Programma recuperi. Mercoledì 12 maggio: Alba – Cecina (7^ giornata) e Alessandria – Chiusi (5^ giornata)