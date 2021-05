Basket B, RivieraBanca è quarta: andrà a sfidare la quinta del girone B nei quarti di finale playoff

Sport

Rimini

| 16:41 - 10 Maggio 2021

Sono quattro i recuperi giocati nell'ultimo fine settimana per concludere la stagione regolare della SerieBOldWildWest, girone A, Lega Nazionale Pallacanestro.

Raggisolaris Faenza cade a Chiusi e la San Giobbe Basket con un'altra vittoria si lancia verso il primo posto in vista dei playoff, con ancora due gare da giocare raggiunge a quota 32 punti. Basket Cecina ottiene un successo importante contro l'Andrea Costa Imola Basket e in vista delle due partite che dovrà ancora giocare fa un passo avanti per evitare i playout. Basket GOLFO PIOMBINO riesce con una vittoria a raggiungere la salvezza, batte Olimpo Basket Alba 1957 ed è al momento ottava con 20 punti.

Fulgor Basket batte di misura ETRUSCA BASKET San Miniato e si tiene stretta la terza posizione in classifica. In virtù di questo risultato, c'è la certezza matematica del quarto posto per RivieraBanca che andrà così a sfidare la quinta in classifica del girone B nei quarti di finale playoff.

Mercoledì avremo il quadro definitivo che andrà a determinare gli incroci con gli altri gironi di campionato per promozioni e retrocessioni di ogni squadra.

La Rekico Faenza conosce già il suo avversari o nei quarti: sarà Bernareggio. La serie è al meglio delle cinque gare che inizieranno nel prossimo week end sul parquet lombardo.

LA CLASSIFICA GIRONA A: Livorno 34; Chiusi* 32 e Omegna 32; Rimini 30; San Miniato e Rekico 28; Cesena*, Firenze e Piombino 20; Imola 18; Empoli, Alba*, Ozzano, Oleggio* e Cecina** 16; Alessandria* 2.

* gare da recuperare

Programma recuperi. Lunedì 10 maggio: Chiusi – Cesena (6^ giornata) e Cecina – Oleggio (4^ giornata); mercoledì 12 maggio: Alba – Cecina (7^ giornata) e Alessandria – Chiusi (5^ giornata)