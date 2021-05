Elezioni Rimini: Movimento 5 Stelle chiede candidato sindaco da società civile

Attualità

Rimini

| 14:41 - 10 Maggio 2021

Marco Croatti e Giulia Sarti.

È ancora in alto mare a Rimini la corsa per le prossime elezioni amministrative visto che né il centrodestra né il centrosinistra hanno presentato un loro candidato. Nel frattempo il Movimento 5 stelle è uscito allo scoperto chiedendo un nome proveniente dalla società civile. "Da tempo abbiamo invitato al confronto su questo tema, siamo ancora in attesa di segnali concreti", affermano i parlamentari pentastellati riminesi Giulia Sarti e Marco Croatti.



A Rimini il Partito democratico è vittima di scontri interni dopo la presentazione della candidatura da parte di Emma Petitti e Jamil Sadegholvaad. Nessuno dei due sembra volersi fare da parte per scansare le primarie, come vorrebbe la segreteria. "Né Rimini né Cattolica hanno bisogno di funzionari di partito alla guida della comunità", dicono Sarti e Croatti. A Cattolica "il Pd ha presentato già il proprio candidato sindaco in opposizione al primo cittadino uscente, Mariano Gennari, palesando una chiusura al dialogo quantomeno imbarazzante. Le esigenze della capitale del turismo sono più importanti delle lotte di potere interne, che trascinandosi da mesi, allontanano sempre più i cittadini dalla politica del territorio". La deputata e il senatore criticano "le guerre di potere interne del Pd", colpevoli di aver "paralizzato il confronto politico appiattendolo su personalismi che a nostro parere dimostrano poco interesse per i veri problemi della comunità".