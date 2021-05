Riprende vita il Riviera di Misano che con la nuova gestione diventa Riviera Mare Ristorante Bistrot

Attualità

Misano Adriatico

| 14:35 - 10 Maggio 2021

Nuova apertura Riviera Mare.



Inizia una nuova avventura per Andrea Fabbri, noto organizzatore di eventi, che insieme ai suoi soci ristoratori Richard e Filippo, gestirà il Ristorante Bistrot. Il locale, dopo un accurato restyling, aprirà a Misano Adriatico il prossimo 12 maggio. “Poter gestire il Riviera Mare è sempre stato un mio sogno nel cassetto. Io e i miei soci ci siamo subito innamorati di questa struttura che stiamo preparando con cura e attenzione, vogliamo che tutto sia perfetto per l’apertura. Lo abbiamo immaginato accogliente, con una cucina di qualità per potersi godere i sapori e i profumi del mare in un ambiente luminoso e semplice curato nei dettagli. Gli ospiti saranno accolti con il sorriso, con il calore semplice tipico della nostra terra - spiega Fabbri - grazie ad uno staff in gran parte femminile a partire dalla nostra Chef. Al Riviera sembrerà di essere sempre in vacanza, anche in una veloce pausa pranzo”.



Soddisfatto, per la nuova avventura imprenditoriali dei tre giovani, il presidente della Confcommercio Rimini, Gianni Indino: "È un grande piacere accompagnare all’apertura un nuovo locale, a maggior ragione quando al timone ci sono giovani con tanta voglia di impegnarsi per la propria azienda e per portare valore aggiunto al territorio, anche in chiave turistica. Ci troveranno sempre al loro fianco. Questa inaugurazione è un segnale positivo per tutti, un segnale di vivacità e di vitalità del nostro tessuto imprenditoriale che spazza via un po’ del buio in cui ci ha costretto questa pandemia. Entusiasmo, passione e professionalità sono le basi su cui ripartire”.