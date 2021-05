Covid: in automobile sorpresi a violare il coprifuoco. Due sanzionati

Cronaca

Rimini

| 14:29 - 10 Maggio 2021

Foto di repertorio.



I controlli del sabato sera, eseguiti a Rimini dalla squadra giudiziaria della Polizia Municipale e proseguiti nelle ore notturne, hanno interessato anche la zona di Marina Centro. In piazza Tripoli la pattuglia, assistita da personale del Reparto di Sicurezza Stradale, ha fermato due giovani che, in auto separate, giravano in pieno coprifuoco senza giustificato motivo. Per entrambi - un italiano e un cittadino straniero - sono state notificate le sanzioni previste dalle norme anti covid, ma per uno di essi è scattata anche la segnalazione alla Prefettura, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di hashish, come prevedono le norme per la detenzione per uso personale.