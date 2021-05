Covid Rimini: senza mascherina in spiaggia, sanzionati

Cronaca

Rimini

| 14:04 - 10 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Anche nel weekend scorso a Rimini sono stati eseguiti, dalla Polizia, i controlli per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19 e per prevenire gli assembramenti. Tra i venti sanzionati ci sono persone che sono state sorprese in uno stabilimento balneare del lungomare di Rimini senza mascherine e altre responsabili della violazione del coprifuoco, in quanto intente a passeggiare oltre le due di notte in centro storico. Nel complesso sono state identificate oltre 1000 persone, 25 esercizi pubblici e raccolte 30 autocertificazioni. Numerosi i pattugliamenti in zona mare, considerate le condizioni del tempo favorevoli alla passeggiata o alla tintarella in spiaggia.