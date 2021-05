Scooter contro furgone a Riccione, grave una donna

Cronaca

| 13:28 - 10 Maggio 2021

Brutto incidente intorno alle ore 13 lungo via Castrocaro a Riccione. Lo schianto è avvenuto all’altezza del civico 60. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati un furgone e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la donna in sella al mezzo a due ruote: nell'urto è stata sbalzata violentemente a terra. Al momento non se ne conoscono le generalità: è stata trasportata dall’eliambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale "Bufalini" di Cesena. Oltre al personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Municipale per effettuare i rilievi del caso. Forti ripercussioni alla circolazione. Seguiranno aggiornamenti.