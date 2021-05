Chiamatemi Rimini: il video che esalta la bellezza della nostra città è già virale

Attualità

Rimini

| 13:20 - 10 Maggio 2021



Alla vigilia dell’apertura della stagione, VisitRimini va online con il nuovo portale della destinazione in quattro lingue: italiano, inglese, tedesco e francese. Un progetto, che è al centro della mission della DMC. Un riferimento per i turisti Europei e non solo. Una vetrina interattiva per la città: uno spazio virtuale dove si specchia la città reale. A partire dal racconto di tutte le sue ricchezze: mare, gusto, arte, bellezza, wellness, sostenibilità, business, fino ad arrivare alle valli e alle colline adiacenti, senza dimenticare, ovviamente, il genio di Fellini. La chiave narrativa racconta dell’epocale cambiamento di cui la città si è resa protagonista negli ultimi anni, che ripercorre le sue risorse come un fil rouge. La presentazione del portale è stata anticipata dal lancio del video #ChiamatemiRimini e che si apre nella homepage, che è un viaggio emozionante attraverso la città: “Chi mi conosce arriva e parte, ma ritorna sempre. Chi mi conoscerà non se ne andrà mai davvero”. Sono le parole evocative dello scrittore Marco Missiroli, autore e voce narrante, che vengono accostate ad un tratto ai passi di danza di Kledi Kadiu sul palco del Teatro Galli.



IL NUOVO PORTALE Ogni sezione, poi, è approfondita per tematiche, che propongono esperienze e vacanze da vivere. Un modo per presentare concretamente tutto quello che si può fare a Rimini. Un centinaio sono le proposte presentate, che consentono di sognare la vacanza e di acquistarla direttamente sul sito attraverso l’e-commerce: è un invito reale, non solo una promessa. E per chi vuole solo prenotare il pernottamento, c’è il booking alberghiero, che offre una vasta scelta di strutture.



Una sezione speciale, poi, è dedicata ai numerosi eventi che si svolgono in città, inclusi quelli organizzati al Palacongressi e alla Fiera, per i quali sarà possibile procedere direttamente con le prenotazioni degli hotel.



A completare il racconto con un aggiornamento continuo, ci sono poi le news (vita in città), il blog (diari di viaggio) e il social wall, dove compaiono gli ultimi post dei media di VisitRimini. Tre strumenti che informano, approfondiscono e ingaggiano, perché una città è una realtà viva, in continua evoluzione e il suo portale non può non darne conto.



E poi ancora le proposte di vacanza per uno, tre e sette giorni e la presentazione di Rimini nelle quattro stagioni, per confermare ancora una volta tutto quello che ha da offrire 365 giorni all’anno.



C’è anche la Style Card, che racchiude una selezione di negozi, bar, ristoranti, librerie, servizi di bellezza e mobilità, che offrono un trattamento particolare durante il soggiorno, per consentire un’esperienza tipicamente riminese.



È presente anche il wedding, con le location dove è possibile celebrare i matrimoni, con tutti i servizi correlati.



Non manca neppure la chat attiva, per ogni richiesta, perché il portale dev’essere un riferimento interattivo.



Infine è già previsto un prossimo step, prima dell’estate, in cui saranno implementate le mappe georeferenziate, con l’individuazione dei punti di interesse e le schede dei monumenti.