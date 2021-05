Sottosegretario salute Sileri: "Sì a riapertura centri commerciali nel breve termine"

Attualità

Rimini

| 12:59 - 10 Maggio 2021

Foto di repertorio.

"Non vedo perché non debbano riaprire nel breve termine". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a 24 Mattino su Radio 24, rispondendo sulla riapertura nei fine settimana dei centri commerciali. "Così come si procede alle riaperture - dice - credo che con i numeri che abbiamo oggi, non tanto in termini di contagi, che secondo me tenderanno a salire nei prossimi giorni, aumentando la circolazione soprattutto per i soggetti più giovani, ma avendo protetto le fasce più deboli della popolazione con la vaccinazione, è chiaro che anche i centri commerciali, con regole da rispettare, devono riprendere le loro attività".



Secondo il sottosegretario, i centri commerciali potrebbero riaprire già con il prossimo 'turno' di riaperture. "Un centro commerciale nel quale hai termoscanner all'entrata e flussi contingentati, innanzitutto sono un filtro. Non vedo perché non debbano riaprire nel breve termine", conclude Sileri.