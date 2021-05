Baseball: proseguono i test amichevoli per New Rimini Erba Vita

Sport

Rimini

| 12:50 - 10 Maggio 2021

Alessandro Di Giacomo in azione (foto Bonomei).



Va in archivio anche il secondo appuntamento in diamante nel cammino di New Rimini Erba Vita verso il debutto interno del 23 maggio contro Macerata Angels nel campionato di serie A. Sabato scorso l’amichevole con Godo ha visto la disputa di due lunghi spezzoni di partita, entrambi terminati con i ravennati in vantaggio e con un bilancio abbastanza soddisfacente per i giovani biancorossi che hanno lottato in entrambe le gare, con buone giocate difensive e convincenti prestazioni sul monte, dove per New Rimini Erba Vita erano assenti Gianluca Tognacci, mentre è stato fermato ai primi lanci per un disturbo muscolare il rilievo riccionese Tommaso Aiello.



Romano ha schierato in partenza Focchi in campo esterno a sinistra, Pini al centro e Bonemei a destra; in terza base Giulio Cianci, in seconda Giovannini, in prima Filippini; il capitano Baccelli a ricevere e Gabrielli battitore designato. In pedana Di Giacomo partente per tre riprese, poi rilevato da Muccini e chiusura di Ioli.



Nella seconda partita qualche cambio e da segnalare Ridolfi con 4.2 inning di qualità sul monte ed un risultato tenuto in parità contro avversari che in pedana hanno schierato l’ottimo pitcher venezuelano Josè Rodriguez, dalla palla veloce e slider esplosivo.



Il prossimo appuntamento amichevole è in programma sabato prossimo a Riccione, questa volta contro Longbridge, inserita nel girone F.