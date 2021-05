Coriano: donati alla biblioteca libri e foto dello storico Vincenzo Santolini

Attualità

Coriano

| 12:33 - 10 Maggio 2021

Il sindaco Spinelli.



L’amministrazione comunale di Coriano in una nota ringrazia la famiglia Santolini per la generosa donazione di libri e foto raffiguranti iniziative culturali organizzate dal defunto Vincenzo, che saranno in esposizione al pubblico presso la biblioteca comunale “G.A.Battarra”. Soddisfatto il sindaco Domenica Spinelli, che rimarca "l'amore profondo di Vincenzo Santolini per Coriano e i corianesi, sia come politico durante la vita da amministratore, sia come minuzioso e accurato ricercatore storico". L'assessore Giulia Santoni evidenzia con orgoglio "le donazioni a cadenza settimanale della cittadinanza" alla biblioteca comunale: "Se da un lato infatti, come in questo caso, la donazione andrà ad arricchire le testimonianze storiche della vita della nostra comunità contenute nell’archivio, dall’altro contribuiscono a dare avvio a buone pratiche di condivisione come quella del book-crossing”.