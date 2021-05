Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:28 - 10 Maggio 2021

Le due auto coinvolte nell'incidente.

Incidente stradale tra due auto questa mattina (lunedì 10 maggio) a Bellaria Igea Marina. Per cause ancora al vaglio una Opel Combo e una Renaut Twingo si sono scontrate frontalmente. E' successo poco prima di mezzogiorno tra via Castellabate e via Garibaldi. Coinvolte due persone: l'uomo alla guida della Twingo è stato portato in ambulanza ospedale a Cesena in condizioni serie. Sul posto la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina.