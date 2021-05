Attualità

Rimini

| 12:12 - 10 Maggio 2021

La foto che denuncia la presenza di rifiuti dopo un accampamento abusivo.

Riceviamo e pubblichiamo le foto di un nostro lettore, che denuncia la presenza di nomadi e dei loro camper di fianco all'Rds Stadium di Rimini. Non una novità, per la verità. Una presenza che lascia sempre i segni in termini di rifiuti abbandonati. "Questo è quello che hanno lasciato, cè anche un passeggino e un odore terribile" dice il lettore.