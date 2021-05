Lavoro stagionale per studenti, un laboratorio gratuito per orientarsi

Attualità

Molti studenti in questo periodo dell'anno sono prese con la ricerca di un lavoro estivo. Ma sono molti i dubbi sia dei ragazzi che delle famiglie, sia sul come e dove cercare opportunità serie, e sulle forme di contratto possibili.

In collaborazione con i Centri per l'Impiego di Rimini e Riccione (Agenzia Emilia-Romagna Lavoro), Scegliere AttivaMente mette a disposizione degli studenti delle scuole superiori un laboratorio gratuito per ottenere consigli e informazioni per cercare un lavoro stagionale. Il tutto in due incontri pomeridiani, on line, programmati per martedì 11 maggio e giovedì 13 maggio. Questo il link per vedere il programma di dettaglio e iscriversi al laboratorio

Scegliere Attivamente è un progetto per favorire l'orientamento e il successo formativo di ragazzi dai 12 ai 19 anni. E' promosso dalla Provincia di Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fse, in collaborazione con Consigliera di Parità, Ufficio scolastico, enti di formazione, Camera di commercio, enti locali, organizzazioni sindacali e di categoria.