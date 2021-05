Ubriaco in scooter vaga a zig-zag per Poggio Torriana, denunciato riminese

Cronaca

Poggio Torriana

| 10:36 - 10 Maggio 2021

Controlli dei Carabinieri di Novafeltria

A zig zag alla guida di uno scooter e ubriaco. Un 48enne riminese è stato denunciato dai Carabinieri di San Leo domenica sera. L'uomo era alla guida di uno scooter Kymko nei pressi di Colombare di Poggio Torriana. Fermato dai militari il 48enne è apparso subito "alticcio" e si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro. La patente gli è stata ritirata e lo scooter confiscato. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'alcool test.



Nel corso del finesettimana i Carabinieri di Novafeltria hanno controllato 160 persone e 97 mezzi. Gli esercizi commerciali sottoposti a verifica sono stati 9 e una persona è stata denunciata.



"Durante l’ultimo fine settimana" si legge nella nota dell'Arma "lavoro intenso per i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno rafforzato i controlli sul territorio di competenza, finalizzati anche al monitoraggio al rispetto delle disposizioni in essere volte a contenere la diffusione del Covid-19, con la costante azione di sensibilizzazione posta in essere dai militari e finalizzata ad informare i cittadini circa le conseguenze per il mancato rispetto delle disposizioni. Particolare attenzione è stata data all’attività di perlustrazione e controllo del territorio diretta al contrasto dei reati di tipo predatorio ed al controllo della circolazione stradale. "